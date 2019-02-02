شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يصنع هدف التعادل لقاسم باشا أمام سيفا سبور والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا من صناعة هدف التعادل لفريقه أمام سيفا سبور، في المباراة التي تجمعهم حاليا ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري التركي.

وكان سيفا سبور متقدم في النتيجة بهدف نظيف في الدقيقة 6 من الشوط الأول، قبل أن يقوم تريزيجيه بأرسال عرضية رائعة حولها زميلة في الشباك بالدقيقة 14.

وتشير نتيجة الشوط الأول إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يحتل قاسم باشا المركز السابع على جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد سيفا سبور في المركزالتساع برصيد 25 نقطة.