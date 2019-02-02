شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع وست هام يونايتد: صلاح أفضل مهاجم في العالم ويمكنني إيقافه والان مع التفاصيل

أبدى النجم الفرنسي عيسى ديوب، مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، إعجابه بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مُشيرًا إلى أنه متحمس لمواجهته في المباراة التي ستجمع الفريقين قريبًا بالبريمرليج.

ومن المقرر أن يستضيف نادي وست هام، نظيره ليفربول الإنجليزي، يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ديوب في تصريحات للموقع الرسمي لوست هام:”محمد صلاح أفضل مهاجم في العالم لكن إيقافه ليس مستحيلًا”.

وتابع: “بالنسبة لي قبل أي مباراة أشاهد مقاطع من الفيديوهات للمهاجمين الذين سأواجههم لكي أدرسهم جيدًا، لكن مو لاعب كبير بإمكانه فعل أي شيء، لذلك من الصعب إيقافه لكنه ليس مستحيلًا”.

ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي جدول الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يقبع فريق وست هام في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.