شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام تتعادل مع نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول والان مع التفاصيل

محمود ياسر

يواجه اليوم نادى توتنهام بقادة ماوريسيو بوكيتنو نظيرة نيوكاسل الانجليزى في اطار بطولة الدورى الانجليزى الممتاز.

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من توتنهام و اتسحواذ قوى من الفريق و شن العديد من الهجمات الخرة علي مرمى الخصم لكن اضاعوا جميع الهجمات و كثرت الركنيات في هذا الشوط لكن دون أى خطورة.

لن يكون لفريق نيوكاسل أى خطورة كبيرة علي مرمى توتنهام الذي اعتمد علي التكتل الدفاعى الصلب و نجح في ذلك و منع توتنهام من احراز أى أهداف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف .