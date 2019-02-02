شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري: لا نفكر في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، على أهمية مباراة الغد أمام ديبورتيفو ألافيس بالجولة 22 من الليجا، مضيفا أن مواجهة الكلاسيكو لا تشغل تفكيره حاليا.

وأوقعت قرعة نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، ريال مدريد في مواجهة غريمه التقليدي برشلونة، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 6 فبراير على ملعب "كامب نو"، بينما تقام مواجهة الذهاب يوم 27 من نفس الشهر على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي، "يجب علينا أن نضع كامل تركيزنا على مباراة الغد فقط التي هي صعبة للغاية".

وتابع، "لا نفكر في برشلونة، نحن نفكر في الافيس".

وأضاف، "أتطلع غداً إلى مباراة صعبة للغاية، إنه فريق قوي، جاد وتنافسي، إنهم يقومون بعمل كبير، وعلينا مواجهته بأكبر قدر من التركيز".

وعلق سولاري على ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق الملكي في الفترة الحالية، "هذا الفريق معتاد على لعب العديد من المباريات في هذا الوقت من العام، لقد استعدينا بشكل جيد و الجميع متاح باستثناء فاييخو".

وواصل، "يسعدنا أن نكون في هذه المرحلة بثلاث مسابقات ونريد الوصول إلى أبعد ما يمكن، وهذا ما أراه في التدريبات وفي المباريات، كل شي يسير على ما يرام ".

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.