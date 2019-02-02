شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: سوف نفوز بكل مباريات الكونفيدرالية...وسنحصد اللقب والان مع التفاصيل

ااسعودية نيوز 365 - قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة الزمالك أمام جورماهيا الكينى والمقرر لها، غدا الأحد، لحساب الجولة الأولى من دورى المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية إنه يسعى للفوز بالكونفيدرالية مع القلعة البيضاء، وأشار إلى جاهزية الفريق لخوض المباراة.

وأضاف جروس: "كأس الكونفيدرالية الإفريقية قوية وصعبة، إنها أصعب من البطولة المحلية، نعمل جاهدين من أجل الصعود إلى الدور المقبل."

وبالحديث عن فريق جورماهيا قال: "أحترم كل لاعبي الفريق فهم يتمتعون بقوة بدينة كبيرة، وأحترم الجهاز الفني، كل المباريات تحتاج إلى مجهود كبير."

وتابع: "نريد الفوز بالبطولة، لأن الزمالك لم يُحقق هذا اللقب من قبل لكن نُركز في الوقت الحالي في دور المجموعات، 10 نقاط قد تكون كافية من أجل المرور إلى الدور المقبل، لكن نحن نلعب للفوز بكل المباريات."

وأشار جروس ان "الفترة المقبلة ستشهد ضغط مباريات الفريق محليًا وعلى الصعيد الإفريقي، وهذا قد يترتب عليه تغييرات طفيفة في التشكيل"

والجدير بالذكر أن الزمالك قد وصل إلى دور المجموعات في الكونفيدرالية على حساب اتحاد طنجة المغربي، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل سلبي فيما حقق الزمالك الفوز في العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف