شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب باريس سان جيرمان يرفض التجديد و يتعرض للعقوبة والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365 - تمرد اللاعب ادريان رابيو صاحب ال 23 عام لاعب باريس سان جيرمان عن التجديد للفريق في الفترة القادمة حيث أن عقدة سينتهى في حلول الصيف المقبل.
و رفض اللاعب جميع العروض المقدمة له من الفريق لتجديد عقده مرة اخرى لكن مازالت الادارة تحاول التجديد معه حتى لا يتم مغادرته مجانا في الصيف المقبل .
و قررت ادارة باريس سان جيرمان بعقوبة كبيرة لللاعب بتجميدة من المشاركة في المبارايات و ارساله للتدريب مع الرديف حتى الوصول لحل يرضي الطرفين.
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