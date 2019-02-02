شكرا لقرائتكم خبر عن تيباس معلقا على قانون الرياضة الجديد: الجهل هو الذى يدير المنظومة الرياضية والان مع التفاصيل

وانتقد تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قانون الرياضة الجديد قائلا "أتمنى ألا يتم تطبيق هذه البنود الجديدة، لأنّه من الواضح أنّ المسؤولين لا يعرفون شيئًا عن اللعبة، أنا محبط للغاية من الجهل الذي يدير المنظومة الرياضية".

وأضاف: "هناك بنود في اللوائح الجديدة صُنعت خصيصًا لخدمة ريال مدريد ولتحقيق مصالح النادي الملكي وتتعارض مع المواد التي أقرتها رابطة الليجا، كما أنّها تخلق حالة انشقاق بيننا والاتحاد الإسباني".

وتابع: "أعلم أن آخر مرة لعب الفريقين في الكأس حدثت خلافات امتدت للمنتخب. لا أعتقد أنّ هذا الأمر سيتكرر لأننا ندير كل شيء بأفضل طريقة ممكنة".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الإسباني أقر تعديلات على قانون الرياضة وتم نشر النسخة الأولية منه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.