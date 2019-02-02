انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

يشهد استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويدخل المارد الأحمر المباراة متربعًا على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي، ثم تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري، بينما يحتل سيبما المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فيتا كلوب.

واستقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة سيمبا التنزاني، وجاء كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول. في خط الوسط: هشام محمد (حسام عاشور) - عمرو السولية