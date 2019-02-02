مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

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تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
يشهد استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويدخل المارد الأحمر المباراة متربعًا على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي، ثم تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري، بينما يحتل سيبما المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فيتا كلوب.
واستقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة سيمبا التنزاني، وجاء كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول. في خط الوسط: هشام محمد (حسام عاشور) - عمرو السولية
وجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: كريم نيدفيد - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول.
في خط الوسط: هشام محمد (حسام عاشور) - عمرو السولية - ناصر ماهر.
في خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - صلاح محسن.
ويأمل المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية والوصول للنقطة السابعة من أجل الابتعاد بصدارة المجموعة الرابعة لحسم ضمان التأهل لدور الثمانية مبكرا خاصة أن الفريق لديه عدة مباريات في الدوري المصري والذي اشتغل خلال الأسابيع الأخيرة، كما يطمح لاعبو الأحمر في مواصلة قطار الانتصارات والذي أصبح عنوانا للفريق تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
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