انت الان تتابع الزمالك بزيه الرسمي أمام جورماهيا في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

قرر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وفريق جورماهيا الكيني، والمقرر لها غدًا الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، أن يرتدي فريق الزمالك الزي الأبيض الكامل وحارس الفريق بالزي البنفسجي، فيما يرتدي فريق جورماهيا الزي الأخضر والحارس بالطاقم البرتقالي، حيث حضر الاجتماع الفني أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداريا ومصطفى حسين "ميلا"، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وفي سياق متصل، يعقد اليوم السبت المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين بالجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، وذلك بحضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض للحديث عن مواجهة الفريق الكيني في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم. وسيخوض الفريق الأبيض المران على ملعب (كازراني) بدون