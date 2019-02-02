الزمالك بزيه الرسمي أمام جورماهيا في الكونفدرالية

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تحرير:أحمد ثروت ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
قرر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وفريق جورماهيا الكيني، والمقرر لها غدًا الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، أن يرتدي فريق الزمالك الزي الأبيض الكامل وحارس الفريق بالزي البنفسجي، فيما يرتدي فريق جورماهيا الزي الأخضر والحارس بالطاقم البرتقالي، حيث حضر الاجتماع الفني أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداريا ومصطفى حسين "ميلا"، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك.
وفي سياق متصل، يعقد اليوم السبت المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين بالجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، وذلك بحضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض للحديث عن مواجهة الفريق الكيني في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم. وسيخوض الفريق الأبيض المران على ملعب (كازراني) بدون
وفي سياق متصل، يعقد اليوم السبت المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين بالجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، وذلك بحضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض للحديث عن مواجهة الفريق الكيني في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم.
وسيخوض الفريق الأبيض المران على ملعب (كازراني) بدون حضور جماهيرى أو من وسائل الإعلام، وذلك لتوفير مزيد من التركيز للفريق قبل مواجهة الفريق الكينى.
وكان الجهاز الفني للزمالك اختار قائمته التى تضم 21 لاعبا للمباراة وهم: محمود جنش، عماد السيد، عمر صلاح، عبد الله جمعة، بهاء مجدي، حمدي النقاز، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، محمود كهربا، إبراهيم حسن، محمد عنتر، حميد أحداد، عمر السعيد، خالد بوطيب.
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