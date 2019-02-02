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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جماهير الزمالك في كينيا تؤازر اللاعبين قبل المران الأخير للقاء جورماهيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص عدد من جماهير نادي الزمالك على الحضور إلى مقر إقامة بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في فندق لايكو ريجانسي، قبل تحرك اللاعبين إلى المران الأخير قبل مباراة جورماهيا الكيني، في افتتاح مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية.
وحرصت الجماهير التي زحفت خلف الفريق من دبي والقاهرة، على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الفوز، وهتفوا «أفريقيا يا زمالك».
ورفع الجماهير لافتات مكتوب عليها: «الزمالك العظيم»، وقاموا بتحية اللاعبين والجهاز الفني، وهاني زادة وإسماعيل يوسف عضوي المجلس.
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