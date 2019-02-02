شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: جاهزون لمواجهة جورماهيا.. ونحترم جميع الفرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حازم إمام، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة جورماهيا الكيني، والمقرر لها غدًا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية.

وقال «إمام»، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، إن الزمالك يقدم مستوى طيب بالدوري والبطولة الكونفيدرالية، ونحترم جميع الفرق التي نواجهها.

وتابع: «مباراة جورماهيا الكيني مهمة لأنها افتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات، ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط لضمان التأهل».

وأضاف: «رغم الأجواء الأفريقية إلا أن هذه المواجهة تختلف عن لقاء بطل تشاد، والذي واجه الزمالك ظروف صعبة خلاله بسبب سوء أرضية الملعب في تشاد».