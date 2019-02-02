جروس : الكونفيدرالية أقوى بطولة في إفريقيا

صرح المدير الفني للزمالك المصري السويسري كريستيان جروس، جاهزية الفريق لمباراة جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ، في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، بمواجهة مضيفه الكيني، على ملعب "موي ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأضاف السويسري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن بطولة الكونفيدرالية هي الأقوى على مستوى القارة هذا الموسم.

وتابع جروس: "مباراة جورماهيا الكيني، مهمة للفريق ونسعى لتحقيق الفوز. الزمالك هدفه الأول هو التأهل عن دور المجموعات".

وأكمل: "الفريق يحتاج 10 نقاط للتأهل ونركز في كل مباراة للفوز حتى لو ضمنا الصعود للدور المقبل".

وأوضح، مدرب الزمالك، أنه من الصعب الحديث عن شكل المنافسة بالمجموعة والفرق المرشحة، قائلًا: "لن يكون ذلك مقبولًا قبل مرور 3 جولات بالمجموعة".

وعاد ليؤكد، على احترامه لكل لاعبي المنافس خاصة أنهم يتمتعون بالقوة البدنية، مشيرًا إلى أن جميع المباريات صعبة وتحتاج لمجهود كبير".

وأنهى جروس تصريحاته: "الفترة القادمة ستشهد ضغطًا في كل المباريات على المستوى المحلي والقاري. قد تظهر تغييرات طفيفة على التشكيل وفقًا للاحتياجات الفنية".