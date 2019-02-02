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شكرا لقرائتكم اليابان تنظف غرف الملابس بعد خسارة النهائي الآسيوي وتوجه رسالة شكر بـ3 لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص أعضاء منتخب اليابان واللاعبين علي تنظيف غرفة الملابس الخاصة بهم بعد انتهائهم من خوض المباراة النهائي لبطولة كأس أمم آسيا والتي حسمها المنتخب القطري بعد فوزه علي الساموراي بنتيجة 3 / 1 في المباراة النهائية.
وكتب مسئولو منتخب اليابان رسالة شكر إلي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا مفادها: "شكراً" بثلاث لغات العربية والانجليزية واليابانية.
تعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها لاعبي اليابان وجماهيرهم بتنظيف أماكنهم بعدما قاموا بنفس تلك الواقعة عقب توديع منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة من دور الـ16 عقب الخسارة من بلجيكا.
تنظيف غرفة ملابس منتخب اليابان بعد توديع كأس العالم
وقدم منتخب اليابان لافتة طيبة في سابقة تكشف الروح الرياضية لمنتخب الساموراي ، حيث لم تثنيه الخسارة عن تنظيف غرف الملابس الخاصة به وتوجيه شكر للجنة المنظمة.
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