شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 / 2 / 2019 سولارى لا يفكر فى الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد على صعوبة المواجهة أمام ديبورتيفو الافيس، والمقرر لها غدا الأحد فى الجولة الـ 22 من الدورى الإسبانى.

وعقد المدرب الأرجنتينى مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهة الغد.

مدرب ريال مدريد يحذر من مواجهة الافيس ولا يفكر فى برشلونة

تحدث المدرب الأرجنتينى عن مواجهة الافيس قائلا " أتطلع غداً إلى مباراة صعبة للغاية، علينا أن نضع كل طاقتنا فى مباراة الغد ضد الافيس، انه فيق قوى جدا، المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، يجب علينا أن نضع كامل تركيزنا على مباراة الغد فقط التى هى صعبة للغاية، "لا نفكر فى برشلونة، نحن نفكر فى الافيس".

وتابع سولارى قائلا "جميع اللاعبين متحدين جدا، هم عائلة فيما بينهم وهذا أمر عظيم، هذا الفريق معتاد على لعب العديد من المباريات فى هذا الوقت من العام جدول المباريات ؟ اعتدنا على مثل هذا الشئ، لقد وصلنا بشكل جيد والجميع متاح باستثناء فاييخو".

"يمكن للاعبين الموهوبين اللعب في أي مكان ، فينسيوس يستطيع اللعب فى أى مكان، وهو الشئ نفسه الذى يمكن أن يقوم به أسينسيو وجاريث بيل وكريم بنزيما".

سولارى يشيد بالمتألق بنزيما

أشاد سولارى بالمهاجم الفرنسى كريم بنزيما، الذى ظهر فى أفضل حالاته الفنية فى الفترة الماضية، حيث قال "بنزيما دائماً ما يكون لامعاً، اللاعبون الذين يصنعون اللعب زملائهم فى الفريق لديهم سطوع خاص، جب علينا أن نضع كامل تركيزنا على مباراة الغد فقط التى هي صعبة للغاية، بنزيما دائماً ما يجعل زملائه أفضل".

"جاريث بيل لاعب مهم جداً بالنسبة لنا دائما ما يملك بيل الأضواء ، والأضواء دائما ما تبحث عنه ، نريده أن يؤدي كما فعل في كأس العالم للأندية أو ضد روما".