حازم إمام: مواجهة جورماهيا تختلف عن القطن.. وجاهزون للفوز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، قائد الزمالك، جاهزية جميع لاعبى الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، المقرر لها غداً الأحد، فى افتتاح دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فى المجموعة التى تضم نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى والزمالك.
وقال حازم إمام، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، إن الزمالك يقدم مستوى طيبا بالدورى والكونفدرالية، ويحترم جميع الفرق التى يواجهها، ومباراة جورماهيا الكينى مهمة لأنها افتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات، ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط لضمان التأهل".
وأضاف حازم إمام فى نهاية تصريحاته، "رغم الأجواء الأفريقية إلا أن هذه مواجهة جورماهيا الكينى تختلف عن لقاء القطن بطل تشاد، والذى واجه الزمالك ظروفا صعبة فى مواجهته بسبب سوء أرضية الملعب فى تشاد وخسره الفريق بثنائية وصعد بفضل الفوز فى القاهرة بسباعية".
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