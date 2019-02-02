شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: الكونفدرالية الأقوى على مستوى القارة.. وهدفنا الفوز فى كل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أن بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك بها الفريق هى الأقوى على مستوى القارة هذا الموسم.

وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة جورماهيا الكينى والمقرر لها غدا الأحد فى افتتاح مباريات الفريق بالمجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات بالكونفدرالية، إن الفريق يسعى للتأهل عن دور المجموعات ويركز فى هذه المرحلة فقط، متابعا، "نحتاج 10 نقاط للتأهل ونركز فى كل مباراة، وبالتأكيد نسعى للفوز فى جميع المباريات حتى لو ضمن الفريق التأهل".

وأضاف مدرب الزمالك، "من الصعب الحديث عن شكل المنافسة بالمجموعة والفرق المرشحة ولن يكون ذلك مقبولا قبل مرور 3 جولات بالمجموعة"، وعن الفريق الكينى أكد جروس احترامه لجميع لاعبى المنافس وأنهم يتمتعون بالقوة البدنية وجميع المباريات صعبة وتحتاح لمجهود كبير.

واختتم جروس تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد ضغط مباريات محلياً وأفريقياً، والفريق يعتمد على جميع اللاعبين، وقد تظهر تغييرات طفيفة على التشكيل وفقا للاحتياجات الفنية.