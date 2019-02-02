حازم إمام: مباراة جورماهيا صعبة.. ونحترم كل الفرق

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة جورماهيا الكيني صعبة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى كينيا فجر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة جورماهيا في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأشار إمام، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إلى أن الزمالك يخوض كل مباراة بصورة منفصلة للفوز، مضيفًا:"اللاعبون والجهاز الفني يفصلون بين مباريات الدوري والمباريات الأفريقية.. و نحترم جميع الفرق".

وشدد اللاعب على أن الفوز على جورماهيا في مباراة الغد في أولى مباريات دور المجموعات سيفرق كثيرًا مع الفريق وسيكون خطوة نحو التأهل: "الزمالك يلعب للفوز ولا يخشى أي فريق".

وأتم حازم تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك عندما واجه القطن التشادي وخسر في لقاء الإياب في دور الـ32 كان بسبب ظروف المباراة وأرضية الملعب.