موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلى مساء اليوم، السبت، نظيره فريق سيمبا التنزانى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويدير اللقاء تحكيميا السنغالي ماجيتي نداي، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 1 بتعليق محمد الكواليني.

ومن خلال التدريبات الأخيرة، ظهرت ملامح تشكيل الفريق لمباراة اليوم، حيث يُنتظر أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى سعد سمير وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمد هانى، وفى خط الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات وأحمد حمودى، وفى الهجوم النيجيرى جونيور أجايى.