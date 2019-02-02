الاهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم بدوري أبطال أفريقيا

كتب: محمد اللاهوني ورامي جمال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تمام التاسعة من مساء السبت على استاد برج العرب بمدينة الاسكندرية ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتُعد مواجهة برج العرب هي الأولى بين الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم والجديد في النسخة الجارية من البطولة إلا أن الفريقين سبق أن التقيا في عام ١٩٨٥، وذلك في إطار

منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس في دور الستة عشر، فاز الأهلي في الذهاب بنتيجة ٢-صفر، وخسر في الإياب بنتيجة ٢-١.

اما عن تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق التنزانية فتحمل مباراة الأهلي وسيمبا الرقم 15 للأهلي الذى التقى بالعديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع ١٤ مباراة.

فاز الاهلي في ٩ مباريات وتعادل في ٣ مباريات

وخسر مباراتين أمام الفرق التنزاني.

ويأتي يانج أفريكانز، على رأس الفريق التنزانية التي التقت بالأهلي حيث التقى بالأهلي للمرة الأولى في دوري أبطال أفريقيا نسخة ١٩٨٢ وآخرها في نسخة ٢٠١٤ من البطولة، بمجموع ٨ مباريات..حقق الأهلي ٥ انتصارات وتعادلين وهزيمه واحدة.

بخلاف سيمبا ويانج أفريكانز، التقى الأهلي مع فريق بامبا موانزا في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس عام ١٩٩٣ وفاز الأهلي ذهابا بخماسية وتعادل في الإياب ثم التقى بفريق ماجي ماجي، في بطولة دوري الأبطال نسخة ١٩٩٩ في دور الـ٣٢ وفاز الأهلي ذهابا ٣-صفر، وكرر فوزه في الإياب بنتيجة ٢-صفر.

