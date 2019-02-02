جروس: الكونفدرالية البطولة الأقوى وهدفنا التأهل

جروس بالمؤتمر الصحفي

كتب: مصطفى الجويلي

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن البطولة الكونفدرالية والتي يشارك بها الفريق هي الأقوى على مستوى القارة هذا الموسم.

وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جورماهيا الكينى والمقرر لها غدا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية إن الفريق يسعى للتأهل

عن دور المجموعات ويركز في هذه المرحلة فقط.

وتابع "نحتاج ١٠ نقاط للتأهل ونركز في كل مباراة وبالتأكيد نسعى للفوز في كل المباريات حتى لو ضمن الفريق التأهل". وأضاف "من الصعب الحديث عن شكل المنافسة

بالمجموعة والفرق المرشحة ولن يكون ذلك مقبولا قبل مرور ٣ جولات بالمجموعة".

وعن الفريق الكيني قال جروس "احترم كل لاعبي المنافس فهم يتمتعون بالقوة البدنية وجميع المباريات صعبة وتحتاح لمجهود كبير".

واختتم جروس تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد ضغط مباريات محليا وأفريقيا والفريق يعتمد على جميع اللاعبين وقد تظهر تغييرات طفيفة على التشكيل وفقا للاحتياجات الفنية.