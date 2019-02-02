رياضة | العروض تنهال على ياسر عبدالواحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العروض تنهال على ياسر عبدالواحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ياسر عبدالواحد المدير الفني السابق لفريق الزعفران عدة عروض من أندية الممتاز "ب" بالمجموعتين بحري والصعيد لتولي الإدارة الفنية له عقب الرحيل عن الفريق خلال الفترة الماضية. يعد "عبدالواحد" أحد كاتبي تاريخ المنصورة والأعصار البرتقالي في العصر الذهبي بصحبة ياسر الكناني، وتحسين، وعماد سلامة، وداوود نصر، والكثير من العمالقه الذين حصلوا علي المركز الثالث بالدورى العام والوصول الي نصف نهائي كأس الكوؤس الافريقية موسم 96-97 تحت قيادة المدير الفني حسن مجاهد حينها.

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