رياضة | خالد الغندور يسخر من اجتماع الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يسخر من اجتماع الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي خالد الغندور على اجتماع اتحاد الكرة المصري بشأن الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز بخصوص جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هو لما اتحاد الكرة يعمل اجتماع مهم جدا لمناقشة ما يحدث في الدوري المصري نلاقي غيابات من أعضاء اتحاد الكرة يا تري السبب ايه ٣ إنذارات و لا كارت أحمر و لا إصابة لا قدر الله و يا تري ممكن يغيبوا عن برنامج و لا ده مهم".

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كان نادي بيراميدز قد تمسك بحقه في لعب النادي الأهلي مبارياته المؤجلة قبل مباراة الفريقين في الدوري المصري.

جروس: الكونفيدرالية أقوى بطولة في قارة إفريقيا

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أن البطولة الكونفيدرالية والتي يشارك بها الفريق هي الأقوى على مستوى القارة هذا الموسم متجاهلًا دوري أبطال إفريقيا.

وقال كريستيان جروس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جورماهيا الكينى والمقرر لها غدًا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية إن الفريق يسعى للتأهل عن دور المجموعات ويركز في هذه المرحلة فقط.

وأضاف كريستيان جروس: "نحتاج ١٠ نقاط للتأهل ونركز في كل مباراة وبالتأكيد نسعى للفوز في كل المباريات حتى لو ضمن الزمالك التأهل".

وتابع جروس: "من الصعب الحديث عن شكل المنافسة بالمجموعة والفرق المرشحة ولن يكون ذلك مقبولَا قبل مرور ٣ جولات بالمجموعة".

وعن الفريق الكيني قال جروس: "أحترم كل لاعبي المنافس فهم يتمتعون بالقوة البدنية وجميع المباريات صعبة وتحتاج لمجهود كبير".

وأوضح كريستيان جروس أن الفترة القادمة ستشهد ضغط مباريات محليًا وإفريقيا وقد تظهر تغييرات طفيفة على التشكيل وفقا للاحتياجات الفنية.

الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة