رياضة | نجم برشلونة يسعى للعودة لمنتخب غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يسعى للعودة لمنتخب غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى النجم الغاني كيفين برينس بواتينج، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، للعودة مرة أخرى لقيادة هجوم منتخب بلاده كما كان في السابق.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه في عام 2014 تم إستبعاد برينس بواتينج من منتخب غانا بسبب هجومه على مدرب المنتخب.
وأشارت الصحيفة ألى أن بواتينج يريد العودة مرة أخرى، ولكن الإتحاد الغاني يشترط أن يقدم اللاعب إعتذار لكي ينظر في إحتمال عودته.
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