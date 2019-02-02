شكرا لقرائتكم خبر عن "أخر خدمة الفراعنة لعنة"..هل يخضع الحضري لأوامر المنتخب أم للتحدي رأي آخر؟ والان مع التفاصيل

صيف 1996، في محطة السكة الحديد التابعة لمحافظة دمياط، وفي قطار متجهًا إلى القاهرة، وفي إحدى العربات، يجلس شاب في الثالث والعشرين من عمره، يسعى لخطوة جديدة في حياته، ويفكر في المستقبل الواعد الذي ينتظره.

وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات وصل القطار محافظة القاهرة، ليخرج الشاب من محطة السكة الحديد متجهًا، لحي الزمالك لاستلام مهام عمله الجديد، ويصل أمام مبني كبير تملئه العظمة والهيبة، دخل الفتى الصغير ذلك الصرح، وصار يمشي بداخله وهو يحدث نفسه، هل ما أراه حقيقيًا.. هل أنا بالفعل تحت أروقة النادي الأهلي، ثم يصل إلى ملعب مختار التتش، ويبدأ في التعرف على زملائه الذي لا كان يحفظ أسمائهم عن ظهر قلب طوال فترة مشاهدته على مباريات الفريق الأحمر، ثم بدأ بتعريف نفسه قائلًا: أنا عصام الحضري، لاعب مركز شباب الركابيه بدمياط السابق، والأهلي الحالي، جئت لهنا لأسطر حروف أسمي بين أساطير القلعة الحمراء خاصة، والساحرة المستديرة عامة.

وكأنه كان يعلم الغيب فالفعل لم تمر سنوات كثيرة حتى حفر الحضري أسمه بين نجوم الأهلي، وسطره في قلوب الجماهير، التي باتت تتغنى بأسمه "أرقص يا حضري"، ومرت السنون، وأصبح الحضري حارس مرمى مصر الأول، وحقق العديد من الانجازات الفردية والجماعية، على الصعيد المحلي والدولي، حتى جاءت اللحظة الفارقة في حياته.

صيف 2006، بعد مضي 10 سنوات قضاها الحضري داخل جدران النادي الأهلي، استيقظت الجماهير المصرية على خبر هروبه إلى سويسرا للتعاقد مع نادي سيون السويسري، دون إذن فريقه، يحول الأحمر القضية للفيفا التي تحكم بفرض غرامة على اللاعب قدرها 900 ألف يورو وإيقافه 4 أشهر، ولكن لم يعرف الحارس المخضرم لليأس طريق، فبعد تلك الواقعة أنضم لصفوف النادي الإسماعيلي ليقضي موسما كاملا تحت جدرانه، من ثم ينتقل للقلعة البيضاء لمدة سنة، ثم المرور بنادي المريخ والاتحاد السكندري ووادي دجلة والعودة للدرويش ثم الانتقال للتعاون السعودي كأول حارس مرمى مصري في الدوري السعودي، ثم العودة للإسماعيلي.

مع كل تلك الانتقالات استطاع الحضري أن يخطف انظار مسؤلي الفراعنة رغم تقدمه فالسن، فعند وصوله لرابع والأربعين من عمره أصبح حارس منتخب الساجدين الأول في عام 2017 لبطولة أمم إفريقيا الذي كان له دورًا كبيرًا كعادته في الوصول لنهائي البطولة بعد غياب سنوات، من ثم قرار جهاز الفراعنه لضم الحضري في مونديال 2018، ليتألق خلاله رغم وصوله للسادس والأربعين من عمره، وبعد خروج المنتخب المصري من المحفل الكبير قرر الحضري الاعتزال الدولي.

وبعد إعلان استضافة أرض المحروسة لكان 2019، قرر الحضري خوض تحديا جديدا في مسيرته الكروية، والتراجع عن الاعتزال، والانضمام لنادي النجوم للدخول من بوابته للفراعنة مرة أخرى كما أعتاد خلال السنوات السابقة.

2فبراير 2019، استيقظ الحضري من نومه، ليتذكر أنه في نفس اليوم منذ سنتين تقريبًا، حمل منتخب بلاده على عاتقه ووصل بهم لنهائي كان 2017، وينغمس أكثر في ذكرياته ليفيقه جرس هاتفه المحمول، يتصل به أحد أصدقاءه ليخبره عن قرار الجهاز الفني للفراعنه بعدم الموافقة على ضمه ضمن قائمة المنتخب المشاركة في كان 2019.

فيقف الحضري أمام مرآته ينظر لوجه الذي تظهر عليه علمات مرور الزمن، ويحدث نفسه هل حقًا انتهي كل شئ؟، ويفكر في مستقبله المظلم، ماذا أفعل وجلس يفكر ويحدث نفسه، لتأتي في لثلاث سيناريوهات من المحتمل أن يخوضها خلال الفترة المقبلة.

السيناريو الأول.. الإعتزال الدولي مجددًا

فكر الحضري أن لا يهين تاريخه ولا يسمح لأحد بذلك، فقرر الإعتزال الدولي مجددًا، واستكمال الستة أشهر المتبقة له في الملاعب، ثم إعتزال كرة القدم نهائيًا.

السيناريو الثاني.. الاصرار والتحدي من جديد

ثم فكر الحارس الدولي في أنه لم ييأس طوال مسيرته الحافلة بالانجازات، فلا يجب عليه اليأس بعدما وصل لقمة المجد، وقرر استكمال مشواره في الملاعب والتمرين جيدًا وبذل قصارى جهده خلال الشهور المقبلة، للفت انظار الجهاز الفني للفراعنة، ليتراجعوا عن قرارهم الأخير، ويستعينوا به خلال البطولة.

السيناريو الثالث الإعتزال نهائيًا والاتجاه لعمل الإعلامي

وفكر الحضري في الاعتزال نهائيًا خلال الفترة الحالية، والاتجاه للعمل الإعلامي كباقي النجوم الذيين سبقوه.

كل هذه السيناريوهات ماهي إلا من وحي الخيال، ولكن الأقرب لشخصية الحضري المعروفة، هو عدم اليأس واستكماله في التحدي من جديد، فهل سيكون له رأي آخر؟ .. هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة.