بالوتيلي يقتحم دائرة العظماء في مارسيليا في أول ظهور له

قام مهاجم أولمبيك مارسيليا الايطالي ماريو بالوتيلي بفرض نفسه بقوة في أول ظهور له مع فريقه الجديد، الذي انضم إليه قادما من نيس، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وسجل بالوتيلي هدفه الأول بقميص مارسيليا بعد مرور 22 دقيقة فقط من مشاركته في مباراة ليل، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وبات المهاجم الإيطالي، الثاني في قائمة أسرع 10 لاعبين في تاريخ مارسيليا يتركون بصمة تهديفية، بعد انضمامهم للفريق.

واستعرضت صحيفة ليكيب في تقرير بالفيديو، القائمة التي يتصدرها الإيفواري باكاري كونيه، الذي سجل في شباك رين بعد 12 دقيقة فقط، عام 2008، وإجمالا سجل لمارسيليا 16 هدفا في 80 مباراة.

ويحل في المركز الثالث، البرازيلي سوني أندرسون الذي هز شباك فريق مارتيجيس بعد مرور 25 دقيقة في 1993، وإجمالا سجل أندرسون 16 هدفا في 20 مباراة.

أما الإيفواري إبراهيما باكايوكو، فسجل لمارسيليا 34 هدفا في 136 مباراة، وافتتح رصيده في شباك سيدان بعد 27 دقيقة عام 1999.

وأحرز السويدي، جونار أندرسون 194 هدفا في 250 مباراة، أولها بعد 31 دقيقة في شباك تولوز عام 1950، ثم الأيرلندي توني كاسكارينو الذي سجل بعد 36 دقيقة فقط في شباك لومان بدوري الدرجة الثانية عام 1994، علما بأنه وقع على 38 هدفا في 61 مباراة.

ويحل في المركز السابع، الكرواتي جوسيب سكوبلار، الذي سجل بعد 50 دقيقة في شباك سانت إيتيان عام 1967، وإجمالا سجل 159 هدفا في 194 مباراة، خلفه الإنجليزي كريس وداجل بعد 72 دقيقة في شباك تولوز، خلال مباراته الثالثة بقميص مارسيليا ضد تولوز، وإجمالا أحرز 27 هدفا في 133 مباراة.

كما أحرز الإيطالي فابريتسيو رافانيللي لمارسيليا بعد 77 دقيقة في شباك رين عام 1997، وإجمالا سجل 31 هدفا في 84 مباراة.

وأكمل الألماني رودي فولر قائمة العظماء العشرة لأسرع هدافي مارسيليا، بعدما هز الشباك عقب 88 دقيقة، أمام تولوز، من ركلة جزاء في مباراة الفريقين عام 1992، علما بأن فولر سجل 23 هدفا في 66 مباراة بقميص النادي الفرنسي.