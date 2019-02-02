جماهير الإنتر ميلان تصدم مورينيو

قامت جماهير إنتر ميلان الإيطالي تحديد موقفها من عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الفترة القليلة القادمة وفقاً لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وقد غاب جوزيه مورينيو عن الملاعب منذ رحيله في نهاية عام 2018 عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ، لكنه ارتبط في الأشهر الماضية بتولي مسؤولية تدريب عدد من الأندية وخاصة إنتر ميلان و ريال مدريد.

وأظهر استطلاع للرأي أن عشاق فريق النيرازوي يفضلون دييجو سيميوني أو أنطونيو كونتي لتدريب فريقهم ، فيما خرج المدرب البرتغالي من قائمة المرشحين ولم يحصل إلا على نسبة (13.7) من الأصوات.

ويعتبر الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، هو المرشح الأبرز لقيادة إنتر ميلان وفقاً لنتائج هذا الاستطلاع ، حيث حصل حتى الآن على (45) بالمئة ، يليه الإيطالي كونتي بنسبة (29.4) بالمئة.

وعاش إنتر ميلان حقبة رائعة مع المدرب جوزيه مورينيو منذ صيف عام 2008 ، حيث سرعان ما فاز ببطولة كأس السوبر الإيطالي ومن ثم الدوري الإيطالي ، قبل أن يحقق الثلاثية التاريخية في موسم 2009-2010.