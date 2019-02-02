شكرا لقرائتكم تريزيجيه أساسياً في تشكيل قاسم باشا أمام سيفاس سبور.. وحافظ خارج القائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وكريم حافظ التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أُثرها مباراة سيفاس سبور المحدد لها الثالثة عصر اليوم بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي قاسم باشا بموقع "تويتر"، أن محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر يتواجد في التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم فيما جاءت القائمة خالية من كريم حافظ.

وكان قاسم باشا خسر في المباراتين الماضيتين أمام ريزا سبور وباشاك شهير، ساعياً لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للمحافظة على آماله في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل "دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي".

ويحتل قاسم باشا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل سيفاس سبور المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

يذكر أن كريم حافظ شارك في تدريبات قاسم باشا التركي أمس، الجمعة، للمرة الأولى بعد انضمامه لصفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان كريم حافظ انضم لصفوف باشاك شهير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من وادى دجلة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قبل أن يقرر النادى التركى إنهاء الإعارة.

وخاض كريم حافظ 5 مباريات فقط مع باشاك شهير، بواقع 4 مباريات فى بطولة كأس تركيا، ومباراة وحيدة في بطولة الدورى تحت 21 عاماً.