شكرا لقرائتكم خبر عن "شكوى مصرية وسداسية للفراعنة".. 5 معلومات عن نداى حكم مباراة الأهلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، سيمبا التنزانى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى يسعى الأحمر للفوز بها لوضع قدم فى الدور ربع النهائى.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم بقيادة السنغالى ماجيتى نداى الذى يظهر للمرة الأولى فى مباريات الأهلى الأفريقية.

استهل الأهلى مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بمواجهة فيتا كلوب الكونغولى والفوز بهدفين دون رد، ثم التعادل مع فريق شبيبة الساورة الجزائرى، ليعتلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بعد مرور جولتين، يليه فيتا كلوب الكونغولى بـ3 نقاط، ثم يأتى سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد، ويقبع شبيبة الساورة فى المركز الرابع بنقطة واحدة.

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن السنغالى ماجيتى نداى حكم مباراة الليلة ..

1_ نداى من مواليد الأول من سبتمبر 1986 .

2_ حصل على الشارة الدولية فى عام 2011 .

3_ أدار 30 مباراة دولية أشهر خلالها 88 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، واحتسب 10 ضربات جزاء.

4_ تقدم النادى المصرى البورسعيدى بشكوى ضد الحكم السنغالى نداى بسبب عدم احتساب هدف للفريق فى مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائرى بالكونفدرالية 2018 رغم فوز المصرى بالمباراة بهدف دون رد.

5_ أدار نداى مباراة مصر والنيجر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 وفاز الفراعنة بنصف دستة أهداف.