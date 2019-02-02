شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لنجوم الإسماعيلى فى التمركز الدفاعى قبل مواجهة المقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الإسماعيلى تدريبات فى الملعب، بدأت بالتسليم والتسلم تحت ضغط عقب انتهاء تدريبات التقوية بالجيم. ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وشهد مران الدراويش حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة، وعلى أبوجريشة المستشار الرياضى للنادى. وحرص البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، على تخصيص تدريبات دفاعية شملت حسن التمركز الدفاعى وكيفية بناء الهجمات من الخلف للأمام.















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