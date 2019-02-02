تكافؤ الفرص يعصف بالدوري .. حضور الجماهير يفتقد للمساواة .. وأندية محرومة من ملاعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أزمات عديدة شهدها بطولة الدوري الممتاز وصلت إلى الذروة بسبب مؤجلات الأهلي والزمالك ببطولة الدوري وفتحت المجال حول خلل فى مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية .

أزمة تحالف بيراميدز والزمالك والأهلي والتهديد المتبادل حول المؤجلات وترتيبها ليس المعضلة الوحيدة التى تواجه تنظيم البطولة الأكبر فى مصر وتنال من تكافؤ الفرص بل هناك عدة مشاكل أخرى وأهمها :

1- الملاعب

الإسماعيلي المنافس المباشر للأهلي على اللقب فى النسخة الماضية من بطولة الدوري يلعب على ملاعب لم تطأها قدم الأهلي والزمالك وهو ما يمنح أفضلية لأندية القمة فى تحقيق نتائج ايجابية فى ظروف أفضل ويحرم الدراويش من تكافؤ الفرص علاوة على صاحب الملعب.

الداخلية النادي الذى ينافس ببطولة الدوري الممتاز وصارع على الهبوط فى نسخ عديدة من بطولة الدوري بات مجبراً على عدم استخدام ملعبه أمام الأهلي والزمالك وهو ما يمنح الثنائى الأخير ظروفاً أفضل من المنافسين.

تجنيب ملعب أكاديمية الشرطة فى العباسية وجهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري وحتى الفيوم ملعب المقاصة سببه الواضح أن الأهلي والزمالك أندية جماهيرية وهو نفس الوضع للإسماعيلي ولكن الأمور لا تتغير وبالنسبة للداخلية فهو يعاقب مرتين، يفقد ملعبه وقد يجد نفسه يلعب على أرض منافسيه.

بيراميدز الذى يتبع منطقة بني سويف هو الأخر يختار ملعباً فى محافظة أخري وهو ما لا يحدث فى أى دوري فى العالم ، فريقاً من المفترض أنه يمثل محافظة كبيرة يلعب خارجها بإرادته ويختار القاهرة ويحرم أنديتها من استغلال ملعب كان قد اختاره وادي دجلة ، وضع مشابه يعيشه مصر المقاصة الذى وجد نفسه مجرداً من ملعب الفيوم لينتقل إلي القاهرة أما المصري فهو مجبراً على خوض جميع مبارياته فى أرض المنافسين.

2- الجماهير

حتى الأن لا توجد آلية واضحة فى الحضور الجماهيري للمباريات، فالمنع قد يكون من النادي صاحب الملعب ليفقد المنافس جماهيره ويسمح لأخر، العدد متفاوت بين نادي وأخر أمام نفس المنافسين، الأندية التى لا تملك جماهير ترغب فى الطبع فى عدم اقامة مبارياتها أمام الأندية الشعبية بجماهير دون لائحة واضحة وعدالة وتكافؤ.

3- الحكام

الأندية التى تملك الأموال فقط تستطيع الحصول على تحكيم أفضل يتم اختياره من قارة محددة وبلد بعينها دون أن يحصل الأخرين على فرصة تحكيم أفضل وهو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة للأندية غير الجماهيرية التى لا تحظٍ بحكام دوليين من الأساس فيما الأندية الأخري تحصل على مستوى أفضل، مباريات تلعب بالحكم الخامس وأخري لا تلعب وهو ما تسبب فى أزمة عاصفة بمباراة المقاولون وبيراميدز كادت تصل إلى إلغاء المباراة.

4- المنتخبات والمشاركات

الأهلي قدم 8 لاعبين لمنتخب مصر الزمالك قدم 4 ، هل من الممكن أن يتم مساواة القطبين بنادي لم يقدم ويحصل لاعبوه على راحة أكثر والفرصة لفترة إعداد فى حين أن المنافسين يقدمون لاعبين للمنتخبات وخاصة فى ظل العشوائية فى جدول بطولة الدوري والتغييرات المتعاقبة ببطولات أمم أفريقيا ودوري أبطال أفريقيا بالتزامن مع بطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.