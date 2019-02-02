بالفيديو والصور.. كيف تشاهد مباراة الاهلي وسيمبا مجاناً عبر التليفزيون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - 1-أغلق الريسيفر أو افصل الكهرباء عنه. 2- اختار القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول . 3- أحضر شاحن تليفون "نوكيا" القديم ذي الطرف الرفيع وأدخل طرفه بفتحة "الجاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز. 4- ابحث عن الترددات VHF وتردد UHF

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