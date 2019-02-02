كلاسيكو الكأس.. تفوق مدريدي في نصف النهائي والنتيجة الأكبر في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا عن صدام ناري بين برشلونة وريال مدريد.

وكان برشلونة أقصى إشبيلية من الدور ربع النهائي بعد الفوز (6-3) في مجموع المباراتين، بينما تخطى ريال مدريد عقبة جيرونا بنتيجة (7-3).

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا إقامة إجمالي 33 كلاسيكو منذ بداية المسابقة في عام 1903، عرف فوز الريال في 12 مباراة، وتفوق البارسا في 14، بينما سيطر التعادل على مباريات الفريقين في 7 مناسبات.

وجمع دور نصف النهائي الفريقين في 5 مناسبات، عرفت تفوق النادي الملكي على نظيره الكتالوني في 4 مرات وتأهله إلى المباراة النهائية.

ويستعرض لكم الخليج 365 في التقرير التالي أبرز نتائج مباريات كلاسيكو إسبانيا في الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا:

عام 1916

شهد عام 1916، المواجهة الأولى بين الفريقين في كأس ملك إسبانيا، وشهدت تأهل الريال على حساب البارسا.

وحقق برشلونة الفوز على النادي الملكي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ولكن عاد ريال مدريد للتفوق على النادي الكتالوني بنتيجة 4-1.

ولكن في هذه الفترة لم يكن يُطبق قانون الهدف خارج الأرض، وبما أن كل فريق فاز في مباراة، تم إعادة المباراتين، وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين إثارة كبيرة بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 6-6، قبل أن يعود الريال ليفوز في مباراة الإياب بنتيجة 4-2، ليتأهل الفريق المدريدي للمباراة النهائية ويخسر من أتليتك بلباو برباعية نظيفة.

عام 1943

حمَل عام 1943، النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين على صعيد جميع البطولات، حيث حقق ريال مدريد نتيجة الفوز على برشلونة بنتيجة 11-1 في مباراة الإياب، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وخرجت وسائل الإعلام الكتالونية مُدعية أن فرانكو حاكم إسبانيا أرسل قوات من الشرطة إلى غرفة خلع الملابس في برشلونة من أجل تهديد اللاعبين بالسجن والعقوبات لهم ولعائلاتهم في حال التأهل على حساب ريال مدريد وهو ما منح النادي الأبيض الإسباني الفوز الكبير، وأكدت صحيفة "ماركا" المدريدية إن جماهير برشلونة تشعر بالخجل من الهزيمة الكبيرة أمام ريال مدريد وهو ما دفعهم للبحث عن مبررات واللجوء الى فكرة فرانكو.

وقالت "ماركا" اذا تمكن فرانكو من التدخل في نصف النهائي ضد برشلونة فلماذا لم يتدخل لمنح ريال مدريد اللقب على حساب أتليتك بلباو بدلا من تعرض الفريق للخسارة وضياع البطولة؟.

وخسر النادي الميرينيجي المباراة النهائية في هذه النسخة على يد أتليتك بلباو بهدف نظيف.

عام 1954

الانتصار الوحيد في الـ5 مباريات التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي، كان في في نسخة 1954، بعدما أحبط النادي الكتالوني أفضلية ريال مدريد في مباراة الذهاب عندما فاو بهدف نظيف، ليعود البارسا في مباراة الإياب ليفوز بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت هذه النسخة خسارة برشلونة في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة من فالنسيا.

موسم 1992-1993

عادت مواجهات الكلاسيكو إلى الدور نصف النهائي، وهذه النسخة شهدت وصول النادي الأبيض إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على البارسا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2)، بواقع التعادل بهدف لمثله في الذهاب، والفوز في الإياب بهدفين لهدف.

وشهدت هذه النسخة أول تتويج للنادي الملكي بالكأس على حساب ريال سرقسطة 2-0، عندما يُقابل برشلونة في قبل النهائي.

موسم 2012-2013

المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في ذلك الدور، عرفت تفوق النادي الملكي على نظيره الكتالوني للمرة الرابعة في تاريخ مواجهاتهم في نصف النهائي.

وخطف ريال مدريد بطاقة التأهل إلى النهائي من ملعب الكامب نو معقل البارسا، بعد أن تعادل الفريقان في سانتياجو برنابيو بهدف لمثله، قبل أن يعود النادي الملكي ويفوز بثلاثية لهدف في الإياب.

وعادت لعنة خسارة النهائي للنادي الملكي مرة أخرى عندما يُقابل برشلونة في نصف النهائي، حيث خسر ريال مدريد المباراة النهائية على أرضه أمام جاره أتليتكو مدريد بنتيجة 2-1.