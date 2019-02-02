آرسنال من دون أهم مدافعيه حتى بداية مارس!

تفاقمت مشاكل خط دفاع آرسنال هذا الأسبوع بإعلان النادي غياب أحد أهم مدافعيه عن الملاعب حتى بداية شهر مارس المقبل.

وقال آرسنال أن المدافع الدولي اليوناني “سوكراتيس باباستاثوبولوس” سيفوت جميع مباريات شهر فبراير والتي سيتخللها مباراتين في كأس الدوري الأوروبي، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل من المستوى الأول.

وأصيب سوكراتيس في كاحله الأيسر خلال المباراة التي خسرها آرسنال بنتيجة 3/1 أمام مانشستر يونايتد في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الشهر الماضي، حيث أضطر للخروج من المباراة بعد 21 دقيقة فقط.

وغاب سوكراتيس عن مباراة كارديف سيتي التي انتهت بهدفين لهدف على ملعب الإمارات في الجولة الـ 24 من البريميرليج منتصف الأسبوع الماضي.

وسيواصل غيابه عن صفوف المدفعجية لـ 6 مباريات قادمة أمام “مانشستر سيتي وهدرسفيلد وساوثامبتون وبورنموث” في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمام باتي البيلاروسي ذهابًا وإيابًا في الدوري الأوروبي، على أن يُسجل عودته أمام توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن يوم 2 مارس إذا ما تعافى بشكل كامل.

ولعب سوكراتيس 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي الماضي، كما شارك في مباراتي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بلاكبول ومانشستر يونايتد، ولعب أمام توتنهام في مباراة بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكان عنصرًا رئيسيًا في تأهل الفريق إلى الدور الاقصائي بالدوري الأوروبي.

في سياق متصل، خضع قلب دفاع آرسنال اآخر “لوران كوتشيلني” لفحص طبي بشكل يومي على مدار الأسبوع الماضي بعدما ترك مباراة مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الوجه.

وكان يخشى الأطباء أن يكون الدولي الفرنسي قد تعرض لكسر في فكه بفعل اصطدامه بالبلجيكي روميلو لوكاكو، ولكن نادي أرسنال ذكر في بيان رسمي بإنه يعاني من كدمات خضع على إثرها لفحص طبي بشكل يومي.

ويمر أرسنال بأزمة في خط الدفاع خاصة بعد أن فقد الثنائي هيكتور بيليرين وروب هولدينج لنهاية الموسم بسبب إصابتين بقطع في الرباط الصليبي. مدافع آرسنال سوكراتيس يتعرض لاصابة في الكاحل امام مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الانجليزي (صور: Getty)