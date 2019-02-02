تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا اليوم بالدوري الإسباني

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يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا على ملعب كامب نو، في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
ويسعي برشلونة لتحقيق الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارتة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه، أتلتيكومدريد والذي يبتعد عنه بفارق 5 نقاط .
وشهدت قائمة برشلونة العديد من الغيابات بصفوفه في مباراة اليوم ضد فالنسيا، حيث يغيب لاعب خط وسطه سيرجيو بوسكيتس بسبب الإيقاف، وغياب عثمان ديمبلي بسبب
التشكيل المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: مارك تير شيتجن
خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا
خط الوسط: أرتورو فيدال، أرثور ميلو، راكيتيتش
خط الهجوم: ليونيل ميسي، فيليب كوتينيو، لويس سواريز
جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما في الجولة الثامنة.
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