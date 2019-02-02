بوكيتينو يعلن عن تشكيل توتنهام أمام نيوكاسل بالدروي الإنجليزي

ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام عن تشكيل الفريق أمام نيوكاسل، والذي سيبدأ الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل السبيرز تواجد لوكاس مورا في الهجوم وسون هيونج مين لمباراة اليوم،وعودة ترييبر، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: توبي ألدرفيريلد، دافينسون سانشيز، يان فيرتونخين

في خط الوسط: كيفين ترييبر، موسى سيسوكو، هاري وينكس، إيرك لاميلا

في الهجوم: كريستيان إيركسين، لوكاس مورا، سون هيونج مين

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة، في حين يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.