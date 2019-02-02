شاهد.. فرج عامر يقدم حلولاً لأزمة مؤجلات الدوري المصري

فرج عامر رئيس نادي سموحة كتبت: سارة جاب الله قدم فرج عامر رئيس نادي سموحة بحل لأزمة مؤجلات الدوري بمنشور عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يستدعي فيها قواعد الفيفا. وقال فرج عامر: " الحل الامثل للخروج من ازمة المؤجلات في الدوري المصري هو تشكيل رابطة الاندية المحترفة لادارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد الڤيڤا" . تشكيل رابطة الاندية المحترفة لادارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد الڤيڤا" . وتحدث خلال منشور أخر عن مخاوفة من إلغاء مسابقة الدوري بسبب المؤجلات التي تحدث خلال الدوري المصري، وقال عامر: " اخشي ان تتحق توقعاتي السابقة بالغاء الدوري العام بسبب مشكلة المؤجلات ،علما بانني اتمني الا يلغي لان ذلك فية ضرر لكل الاطراف الاندية اتحاد كرة القدم والاعلام المصري" . الجدير بالذكر أ، سموحة يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة.

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