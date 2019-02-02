الرئاسة البرتغالية تصدر بيانًا بشأن كرستيانو رونالدو

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نفت الرئاسة البرتغالية في بيان رسمي سحب الأوسمة الشرفية التي حصل عليها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.
وجاء في البيان: أن مجلس الأوسمة الفخرية بالبرتغال، قرر عدم سحب الأوسمة التي حصل عليها كريستيانو في البرتغال، بعدما رأى أنإدانته بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، لا تبرر سحبها منه.
رونالدو حصل على وسام في 2014 "إنفانتي دون انريكي"، وهو الوسام الأرفع في البرتغال، كما تم منحه وسام الشرف
وأنتشرت الإشعات بناء علي قضية التهريب الضريبي ووقع كرستيانو في الجلسة التي انعقدت في 22 يناير الماضي، على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية بحيث يصدر بحقه حكم بالسجن 23 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 18.8 مليون يورو.
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