رياضة | بالأرقام.. أيهما أفضل كورتوا أم نافاس ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. أيهما أفضل كورتوا أم نافاس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس الحارسين الدوليين، البلجيكي تيبو كورتوا، والكوستاريكي كيلور نافاس، على مركز حراسة المرمى لفريق ريال مدريد الإسباني، وكلاهما يقدم مستوى مميز. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام الحارسين العملاقين، على النحو التالي : (نافاس مع ريال مدريد هذا الموسم) : - 12 مباراة - 1080 دقيقة - 9 فوز - 3 خسارة - 4 كلين شيت - أستقبل 11 هدف (كورتوا مع ريال مدريد هذا الموسم) : - 24 مباراة - 2160 دقيقة - 14 فوز - 3 تعادل - 7 خسارة - 9 كلين شيت - استقبل 31 هدف

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