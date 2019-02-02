رياضة | "شيلونجو": مواجهة المقاصة صعبة ولا أفكر في لقب الهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شيلونجو": مواجهة المقاصة صعبة ولا أفكر في لقب الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم وهداف الإسماعيلى على صعوبة مواجهة مصر المقاصة ، مشيرا إلى أن تلقى الأخير هزيمتين فى آخر مباراتين يزيد من صعوبة اللقاء.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الفيومى الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ، ضمن منافسات الأسبوع الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف شيلونجو :"سنواجه فريق المقاصة بحذر شديد والذى يرغب فى الخروج من سلسلة النتائج السلبية ،نتطلع للحفاظ على مسيرة الانتصارات من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول الترتيب".

وأتبع هداف الدراويش :"سنستغل الدفعة المعنوية القوية بعد أن حققنا فوزين متتاليين في الاستعداد لهذا اللقاء".

وأختتم مهاجم سموحة الأسبق :"لا أشغل بالى بلقب الهداف ، دائما ما أنظر لمصلحة الفريق ككل وليس للالقاب الفردية ، سعيد باشادة الجماهير وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لاسعادهم".

يذكر أن شيلونجو قد سجل حتى الأن 6 أهداف بالمسابقة المحلية.

علي أبوجريشة يؤازر الإسماعيلي قبل مواجهة مصر المقاصة

واصل الإسماعيلي تدربياته الجماعية استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري العام.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري العام.

شهد المران حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة على أبوجريشة المستشار الرياضى للنادى.

وحرص البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى على تخصيص تدريبات دفاعية شملت حسن التمركز الدفاعى وكيفية بناء الهجمات من الخلف للامام.