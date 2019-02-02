رياضة | كورتوا يفضل تعاقد ريال مدريد مع زميله السابق في تشيلسي على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يفضل تعاقد ريال مدريد مع زميله السابق في تشيلسي على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، أنه يتمنى أن يتعاقد ناديه الحالي مع مواطنه وزميله السابق في فريق تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد.
وقال كورتوا في مقابلة مع صحيفة "هيت نيوسبلاد" البلجيكية: "من سوف تختار نيمار أم هازارد ؟ سأختار إيدين هازارد بالطبع، فأنا أحبه حقاً لكن الخيار يعود إلى النادي، أنا لا أعرف ما الذي سيحدث وهذا ليس من اختصاصي إنه قرار رئيس النادي والإدارة".
وأضاف الحارس الأفضل في مونديال روسيا 2018: "الفريق هو ما هو عليه الآن. كريم بنزيما في حالة جيدة وسجل 17 هدفاً، بدأ بيل جيداً لكنه اضطر بعد ذلك للتعامل مع الإصابات، في المباريات نظهر بصورة رائعة لكن في بعض الأحيان لا يمكننا التسجيل".
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