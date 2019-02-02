رياضة | هاري كين يقترب من العودة قبل موعد شفائه

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اقترب الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، من العودة إلى الملاعب عقب التعافي من الإصابة خلال فترة قياسية.
وكان كين تعرض للإصابة في أوتار الركبة في مباراة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن كين كان من المفترض أن يعود إلى الملاعب في منتصف شهر مارس المقبل، ولكنه تعافى سريعًا وقد يشارك في ديربي لندن أمام آرسنال يوم 2 مارس.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالة لتواجد كين أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن التعافي السريع للمهاجم الإنجليزي يعود إلى إرساله إلى جزر البهاما، وعمله المتواصل مع طبيب توتنهام تحت أشعة الشمس في منطقة البحر الكاريبي.
عرض تاريخي من ريال مدريد لهاري كين
أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يستعد لعقد صفقة تبادلية ضخمة مع توتنهام للحصول على خدمات هاري كين نجم الفريق.
وكشفت صحيفة بالون دون الاسبانية بأن ريال مدريد مستعد لدفع ١٢٠ مليون يورو بالإضافة للاستغناء عن جاريث بيل مقابل التعاقد مع هاري كين.
كما أشارت تقارير صحفية بأن توتنهام طلب ٣٥٠ مليون يورو للاستغناء عن مهاجمه مما اضطر فلورنتينو بيريز للتفكير في الاستغناء عن بيل.
يذكر أن جاريث بيل لم يعوض رحيل كرستيانو رونالدو الذي رحل الصيف الماضي إلى يوفنتوس ليعاني الفريق الملكي في المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم.
راموس يكشف سر تسديدة ركلات الجزاء على طريقة "بانينكا"
كشف سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني سر عشقه لتسجيل ضربات الجزاء على طريقة بانينكا ، عقب الفوز على جيرونا 4-2 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا؟ تسديد ركلة الجزاء بهذه الطريقة هي وسيلة للتعبير عن شخصيتي الفردية ، واللحظة الجيدة التي أعيش فيها.
وأضاف: أنا في لحظة مريحة وجيدة للغاية في الوقت الحالي.
وتابع: حُراس المرمى بدأوا يعرفون طريقتي ، عندما يبدأوا بالانتظار في المنتصف سوف أسدد على إحدى الجانبين.
وعن الفوز على جيرونا ، قال راموس: مباراة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات ، جميع المباريات صعبة ، كنا نريد أن نخرج بشباك نظيفة ، النتيجة التي حققناها جيدة ولكن علينا الحذر من جيرونا، لقد أقصوا أتلتيكو مدريد.
وواصل: تلقينا هدفين ولكن هذا لا يلغي الأداء الرائع الذي قدمه الفريق، آمل ان تتواصل سلسلة الانتصارات التي نحققها.
وعن تسجيله هدفين ، قال راموس: علي أن أحافظ دائماً على هويتي، أحب التسجيل بالرأس ولكن أيضاً أحب التسجيل على طريقة بانينكا.
ثم تطرق راموس للإشادة بكريم بنزيمة حيث قال: إنه لاعب عظيم ، ويصنع الفارق دائمًا ومهم بالنسبة لنا وأيضًا يقدم المهام الدفاعية ، هو دائمًا يتواجد في الأوقات التي نحتاجه فيها.
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