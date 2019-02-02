رياضة | الكشف عن سر تألق بنزيما مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر تألق بنزيما مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سر تألق كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، حيث أنه قبل أقل من عام دخل الفرنسي العقد الثالث من عمره وهو ما جعله ينظر إلى حياته وعمله كلاعب كرة قدم بطريقة مختلفة للغاية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس"، فقد علم بنزيما أن الرياضي المثالي يجب عليه أن يعتني بنفسه وأن يصل إلى مستوى بدني عالٍ ويحافظ عليه وفي بداية موسم 2016/17 كان يفكر بجدية في وصوله إلى الثلاثين ليبدأ الفرنسي تغييراً جذرياً في طريقة تدريبه الشخصي.

وخلال العام الأخير بدأ بنزيما العمل بطريقة جديدة من أجل تعزيز أجزاء عديدة من عضلات جسده مستخدماً سترة إلكترونية لتحسين أدائه ومراقبة ما يقوم به بشكل متواصل.

الأثر الأول الذي لما قام به كريم بنزيما الذي حصل على استشارة من أخصائيين من مدينة فالديبيباس ومن بينهم أنطونيو بينتوس المعد البدني للفريق الأول أن عضلاته أصبحت أكثر جفافًا وأصبحت أقل وزناً وهذه الحقيقة سمحت له بأن يصبح منفجراً في أرض الملعب وأسرع وأكثر قوة.

وخسر الفرنسي خمسة كيلو جرامات من وزن عضلات جسده وليس الدهون وأصبحت نسبة الألياف في جسده أكبر مما جعله أقل عرضة للإصابات وحالياً يشعر بنزيما براحة كبيرة بطريقته الحالية في العمل ويلتزم بها حرفياً.

وبدأ بنزيما خلال الفترة الماضية قطف ثمار العمل الذي قام به على مدار عام كامل حيث ظهر بصورة بدنية مثالية على عكس زملائه في الفريق الذين تعرضوا لعدد من الإصابات على مدار الموسم.