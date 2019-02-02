رياضة | "سولسكاير" يقترب من إنجاز فيرجسون مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سولسكاير" يقترب من إنجاز فيرجسون مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيعى النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، إلى تحقيق رقم مميز رفقة الشياطين الحمر، عندما يحل فريقه ضيفا على ليستر سيتي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريمييرليج.
وذكر الحساب الرسمي للبريمييرليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن سولسكاير يبحث خلال مباراة الغد عن معادلة رقم السير أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد، بتحقيق 5 انتصارات متتالية خارج "أولد ترافورد" في كل البطولات.
وتعود آخر مرة حقق خلالها الشياطين الحمر هذا الرقم إلى أكتوبر 2012 تحت قيادة فيرجسون.
وكان سولسكاير تولى تدريب مانشستر في ديسمبر، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وقاد الفريق إلى تحقيق 8 انتصارات وتعادل وحيد في كل البطولات.
مانشستر يونايتد يخطط لضم صفقة جديدة
أكدت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يتطلع للتعاقد مع ديفيد بروكس نجم وسط بورنموث في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر موقع مانشستر إيفينينج نيوز صن بأن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على بروكس في الصيف المقبل من فريق بورنموث.
وأشار موقع مانشستر إيفينينج نيوز إلى أن إدارة مانشستر يونايتد على استعداد لاتخاذ خطوات جادة من أجل حسم الصفقة في الموسم المقبل.
وسجل بروكس صاحب الـ21 عامًا 6 أهداف في 21 مباراة لعبها مع بورنموث، حيث جذب أنظار الشياطين الحمر بعد تألقه مع فريقه.
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