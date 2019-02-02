اونلاين | الاسطورة بث مباشر الافريقي التونسي ومازيمبي 2-2-2019

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يلتقي مازيمبي على ملعبه مع الإفريقي في دوري الأبطال وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مدينة القاهرة والرابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الافريقي التونسي ومازيمبي لايف yalla shoot كورة ستار مباراة الافريقي اليوم ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي: 1- شباب قسنطينة: 6 نقاط 2- الإفريقي التونسي: بدون نقاط 3- مازيمبي: بدون نقاط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الافريقي التونسي ومازيمبي لايف yalla shoot كورة ستار مباراة الافريقي اليوم وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر استبعاد نادي الإسماعيلي من البطولة بعد أعمال الشغب الذي شهدتها مباراة الإفريقي التونسي التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية. موعد مباراة الافريقي ومازيمبي والقنوات الناقلة:- البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثالثة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : ملعب مازيمبي . المعلق : نوفل باشي . موعد المباراة : 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 3:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:00 مساءاً بتوقيت العراق . 3:00 مساءاً بتوقيت السودان . 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:00 مساءاً بتوقيت تونس . 2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 4:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:00 مساءاً بتوقيت قطر. 1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . وتعقدت الحسابات في المجموعة الثالثة بعد استبعاد الاسماعيلي المصري بسبب شغب الجماهير ليبدأ الافريقي التونسي ومازيمبي من الصفر. ومع إلغاء نتائج الاسماعيلي أصبح شباب قسنطينة الجزائري في الصدارة برصيد ست نقاط من مباراتين، بينما لا يملك الإفريقي أو مازيمبي أي نقطة الآن رغم فوزهما على الفريق المصري. ويتطلع الافريقي للعودة بنتيجة جيدة من ملعب مازيمبي المعروف بالأجواء الحماسية. في حالة توقف البث المباشر للمباراة اضغط هنا

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