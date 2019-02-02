اونلاين | كلاسيكو الكأس.. الإختبار الحقيقي لـ"ريال مدريد سولاري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس.. الإختبار الحقيقي لـ"ريال مدريد سولاري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد نصف نهائي كأس الملك، كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وهذا الكلاسيكو سيكون الاختبار الأخير لسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، حيث سيريد الفوز على برشلونة ، بعد الهزيمة 5-1 التي أدّت إلى أقالة جولين لوبتيجي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن العودة إلى مستوى البارسا، فإن ريال مدريد سيدخل المباراة الأولى ضد برشلونة بثقة كاملة، إذا لم يخسروا ضد ديبورتيفو ألافيس بالتأكيد، حيث أن رجال سولاري قاموا بردة فعل جيّدة بعد البداية السيئة لـ2019.

بالرَغم من المستوى السيء في بداية السنة، الفريق عاد بقوة و أصبح يؤمن بأمكانية المنافسة على كل البطولات، دوري الأبطأل دائماً ما كان أولوية ريال مدريد الأولى، لكن هذه السنة ينافس الفريق أيضاً على كأس الملك، البطولة التي أستعصت عليهم منذ الفوز بها ضد برشلونة في 2014.