شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب البريميرليج قبل مباريات اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنطلق اليوم منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، والتي تشهد إقامة 7 مباريات أبرزها بين تشيلسي وهيدرسفيلد تاون وتوتنهام أمام نيوكاسل يونايتد. ويستعرض "السعودية نيوز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 25. يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما يتواجد توتنهام في المركز الثالث برصيد 54 نقطة. ويأتي آرسنال رابعا برصيد 47 نقطة بالتساوي مع تشيلسي الخامس، وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.

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