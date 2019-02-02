انت الان تتابع فرج عامر يضع الحل الأمثل لإدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن الحل الأمثل للأزمة الحالية التي يمر بها الدوري الممتاز، بعد خروج تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في الآونة الأخيرة بتصريحات عن مؤجلات الأهلي، وعدم لعب ناديه أمام الفريق الأحمر في الدور الثاني قبل مواجهة فريق الزمالك المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحل الأمثل للخروج من أزمة المؤجلات في الدوري المصري هو تشكيل لجنة الأندية المحترفة لإدارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد الفيفا».
الحل الامثل للخروج من ازمة المؤجلات في الدوري المصري هو تشكيل لجنة الاندية المحترفة لادارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد ال?ي?ا — Farag Amer (@FaragAmer_) February 2, 2019 وانتقد آل الشيخ خلال الأيام الماضية اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بسبب المباريات المؤجلة وسياسة
— Farag Amer (@FaragAmer_)
الحل الامثل للخروج من ازمة المؤجلات في الدوري المصري هو تشكيل لجنة الاندية المحترفة لادارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد الڤيڤا— Farag Amer (@FaragAmer_) February 2, 2019
وانتقد آل الشيخ خلال الأيام الماضية اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بسبب المباريات المؤجلة وسياسة تحديد مواعيد المؤجلات في مسابقة الدوري الممتاز، حيث طالب المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد بالتدخل لحل الأزمة.
ومن المقرر أن يجتمع اليوم السبت مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات الهامة للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مناقشة الأزمة المتداولة خلال الفترة الأخيرة عن مؤجلات الفريق الأحمر والرد على تساؤلات تركي آل الشيخ ورئيس نادي الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يضع الحل الأمثل لإدارة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.