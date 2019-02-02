أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية التنزانية

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تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
يستضيف الأهلي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، نظيره سيمبا التنزاني، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويشارك فريق سيمبا في منافسات دوري الأبطال بعد غياب خمس سنوات عن آخر ظهور له في نسخة 2013، ونجح في بلوغ دوري المجموعات، بعدما تخطى عقبة ميابان سوالوز، بطل سوازيلاند في الدور التمهيدي، وأطاح بفريق نكانا بطل زامبيا في دور الـ32، ليسجل التاريخ ثاني مواجهات الأهلي وسيمبا في البطولات الإفريقية.
وتعود المواجهة الأولى إلى عام 1985، في إطار منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس في دور الـ16، فاز الأهلي في الذهاب (2-0)، وخسر في الإياب (2-1). والتقى الأهلي بالعديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين. وعلى
والتقى الأهلي بالعديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.
وعلى رأس الفريق التنزانية التي التقت بالأهلي، فريق يانج أفريكانز، في دوري أبطال نسخة 1982، وآخرها في نسخة 2014 من البطولة، بمجموع 8 مباريات، حقق الأهلي 5 انتصارات وتعادلين وهزيمه واحدة.
وبعد سيمبا ويانج أفريكانز، التقى الأهلي بفريق بامبا موانزا في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس عام 1993، وفاز ذهابًا بخماسية وتعادل في الإياب ثم التقى بماجي ماجي، في بطولة دوري الأبطال نسخة 1999، في دور الـ32 وفاز ذهابًا 3-صفر، وكرر فوزه في الإياب (2-صفر).
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