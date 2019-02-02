الان تتابع لجنة الحكام تعقد اجتماعها الشهري الأول للدوليين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها الشهري الأول للحكام الدوليين، بحضور 15 حكم ساحة ومساعدين بجدة.

وبدء البرنامج الزمني للاجتماع بكلمة لمساعد رئيس لجنة الحكام الدولي السابق خليل جلال، الذي قدم شكره وتقديره لجميع الحكام على التطور الكبير الذي طرأ على مستويات أغلب الحكام من خلال رفع المستوى الفني من بعد إداء المباريات المتتالية.

وقام جلال بتقسيم الحكام إلى خمس مجموعات وأجرى مناقشة عن الحالات التحكيمية مع مناقشة جماعية للحالات من أجل توحيد القرارات كما تم اجراء اختبارات حالات الفيديو بشكل مجموعات وكذلك أجريت اختبارات على حالات فيديو لمشاهدة التسلل من ثم اجراء مراجعات للحالات التي فيها تباين في القرارات, تلى ذلك مناقشة حالات التحكيمية للمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين ومباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

من جهة أخرى أقامت اللجنة حفل مبسط للحكام الدوليين وهم ماجد الشمراني وفيصل البلوي وعمر الجمل، حيث تم تقليدهم الشارات الدولية بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية الدوليان السابقان محمد الغامدي و عبدالله الشلوي.

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