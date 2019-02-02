الان تتابع مشجعو مانشستر يونايتد غاضبون من بوغبا.. والسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أبدى مشجون لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، استياءا من لاعب الفريق المحترف الفرنسي بول بوغبا، بسبب صورة تجمعه مع النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، كتب تحتها “التآمر مع ملك مصر”.

وحث أنصار فريق الشياطين الحمر، بوغبا، على حذف صورته مع مو صلاح، نجم الريدز، من حساباته في المواقع الاجتماعية، وفق ما ذكر موقع “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزي، فيما حازت الصورة تداولا واسعا بين جماهير ومشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز على مستوى العالم.

ورغم إعجاب عدد من المتابعين بالصورة، التي قالوا إنها مثال على الروح الرياضية التي يجب أن يتسم بها اللاعبون، لكن الأغلبية من جماهير يونايتد عبرت عن غضبها من النجم الفرنسي بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بـ”منافسه الشرس”، على حد وصفها.

وذهب البعض إلى حد مطالبة بوغبا بحذف الصورة وحظر صلاح من صفحته الاجتماعية، وقال أحدهم “ليس من المعقول أن تلتقط صورة مع منافسك في الملعب”، فيما وصف آخر صلاح بـ”العدو”، الذي لا يجب أن تقترب منه.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 24 جولة برصيد 61 نقطة، بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 45 نقطة، لكن منافسة تاريخية شرسة تبقى قائمة بين الفريقين مهما كانت مواقعهما في جدول الترتيب.